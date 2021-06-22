Кузяев: Россия имела возможность вернуться в игру, но третий гол всё похоронил

28-летний полузащитник сборной России Далер Кузяев отреагировал на поражение сборной Дании (1:4) в матче третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2020.
«В первом тайме у нас были неплохие подходы, создали два хороших момента, но на таком уровне нельзя ошибаться — надо было забивать. Возможность вернуться в игру была, но третий гол всё похоронил.
Не знаю, почему так случилось. Счёт нас не устраивал, пришлось открываться, рисковать — отсюда пошли ошибки», — приводит слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, что по итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.
- 22 июня 2021
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