Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающим «Актобе» Сергеевым интересуются клубы Польши и Чехии

Нападающим «Актобе» Сергеевым интересуются клубы Польши и Чехии
Кирилл Горбачинский
Комментарии

Узбекский нападающий «Актобе» Игорь Сергеев попал в сферу интересов польских и чешских клубов. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, представители лучшего бомбардира «Актобе» находятся в активных поисках нового клуба для своего клиента, приоритет отдаётся европейским чемпионатам.

Несколько чешских и польских клубов рассматривают варианты подписания контракта с Сергеевым. Один из клубов готов выкупить футболиста у «Актобе» за € 75 тыс., в случае если в «Актобе» откажутся отпускать своего лидера бесплатно.

Согласно неофициальным данным, зарплата узбекского легионера в «Актобе» составляет $ 19 тыс. в месяц. В 15 сыгранных матчах чемпионата Казахстана Игорь Сергеев забил семь голов и отдал одну голевую передачу.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021