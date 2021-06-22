Нападающим «Актобе» Сергеевым интересуются клубы Польши и Чехии

Узбекский нападающий «Актобе» Игорь Сергеев попал в сферу интересов польских и чешских клубов. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, представители лучшего бомбардира «Актобе» находятся в активных поисках нового клуба для своего клиента, приоритет отдаётся европейским чемпионатам.

Несколько чешских и польских клубов рассматривают варианты подписания контракта с Сергеевым. Один из клубов готов выкупить футболиста у «Актобе» за € 75 тыс., в случае если в «Актобе» откажутся отпускать своего лидера бесплатно.

Согласно неофициальным данным, зарплата узбекского легионера в «Актобе» составляет $ 19 тыс. в месяц. В 15 сыгранных матчах чемпионата Казахстана Игорь Сергеев забил семь голов и отдал одну голевую передачу.