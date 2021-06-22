Россия в седьмой раз в истории крупно проиграла на Евро и ЧМ

Сборная России разгромно уступила сборной Дании (1:4) в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. Этот результат стал повторением крупнейшего поражения национальной команды в финальных этапах крупных турниров.

Разгромные поражения России на Евро и ЧМ: Евро-1996 – Германия (0:3), Евро-2008 – Испания (0:3, 1:4), Евро-2016 – Уэльс (0:3), ЧМ-2018 – Уругвай (0:3), Евро-2020 – Бельгия (0:3), Дания (1:4).

По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям сборная Дании заняли второе место, Финляндии – третье, а России – последнее, четвёртое место.

На чемпионате Европы в 2016 году россияне также заняли последнее, четвёртое место в группе, а в 2012 году финишировали на третьем месте.