«Болонья» предложила Коларову однолетний контракт с возможностью продления

Сербский защитник Александр Коларов может продолжить карьеру в «Болонье». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в 35-летнем футболисте заинтересован лично главный тренер команды Синиша Михайлович. «Болонья» готова предложить игроку контракт до 2022 года с возможностью продления ещё на один год.

В завершившемся сезоне Коларов выступал за «Интер», в составе которого провёл 11 матчей и сделал результативную передачу. Контракт игрока с миланским клубом истекает 30 июня. В мае футболист перенёс операцию по удалению грыжи поясничного диска, после чего занялся реабилитацией.

Коларов выступал за «Интер» с 2020 года. Ранее он играл за «Рому», «Манчестер Сити», «Лацио», «ОФК» и «Чукарички».