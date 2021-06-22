«Болонья» предложила Коларову однолетний контракт с возможностью продления
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Сербский защитник Александр Коларов может продолжить карьеру в «Болонье». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, в 35-летнем футболисте заинтересован лично главный тренер команды Синиша Михайлович. «Болонья» готова предложить игроку контракт до 2022 года с возможностью продления ещё на один год.
В завершившемся сезоне Коларов выступал за «Интер», в составе которого провёл 11 матчей и сделал результативную передачу. Контракт игрока с миланским клубом истекает 30 июня. В мае футболист перенёс операцию по удалению грыжи поясничного диска, после чего занялся реабилитацией.
Коларов выступал за «Интер» с 2020 года. Ранее он играл за «Рому», «Манчестер Сити», «Лацио», «ОФК» и «Чукарички».
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