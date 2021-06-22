Болельщик сборной России рассказал, что Соболев бросил ему футболку после разгрома в Дании

Болельщик сборной России Артур, посетивший матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией (1:4), рассказал, что нападающий национальной команды Александр Соболев подошёл к трибуне после игры.



«Я ждал до последнего, меня женщина-стюард буквально за грудки уже вытаскивать начала. Попросил её дать мне всего минуту, но этого хватило. Соболев — красава! Мне чуть ли не драться пришлось за эту футболку. Мне кажется, я единственный, кому досталась форма сборной. Вроде никто, кроме Соболева, не бросал. Да и наши болельщики, кто рядом со мной стоял, быстро ушли», — сказал Артур в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Полиной Куимовой и Андреем Панковым.

Напомним, из-за разгромного поражения в Дании сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе B и завершила выступление на Евро-2020. Первой финишировала Бельгия, датчане поднялись на вторую строчку. На выход в плей-офф с третьего места претендует Финляндия.