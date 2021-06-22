«Наши игроки выглядели как беспомощные котята». Эксперты – о сборной России

Сборная России бесславно завершила выступления на Евро-2020. Наша команда разгромно проиграла Дании и с треском вылетела. Подводим итоги вместе с экспертами «Чемпионата».

В Госдуме сравнили футболистов сборной с беспомощными котятами

«Всё это очень грустно. Сейчас много эмоций, тяжело говорить. Но могу сказать одно — стыдно. Но это наш стыд и наша команда.



Такой футбол нам точно не нужен. В РФС сейчас ломают голову и думают, что же делать дальше и как спастись от позора. Самое главное, какие надо найти слова, чтобы оправдать столь неудачное выступление российской сборной на Евро-2020. Мне жалко ребят: они выглядели как беспомощные котята. Первую половину матча держались неплохо, а потом вы сами всё видели. Второй гол — отдельная история. Наверное, это самый глупейший гол, который я видел на данном Евро. Ошибка Зобнина полностью нас дестабилизировала. Наши ребята не готовы биться на столь высоком уровне», – сказал член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв.

А вот мнения профессионалов, бывших игроков и тренеров:

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой:

«Одним словом — позор, позор, позор. Как бы мы ни пытались вернуться с помощью судейской ошибки, пенальти-то не было, но это всё не возродило интригу, а разозлило Данию.



Давайте дождёмся пресс-конференции Черчесова. И речь не об оправданиях, их я уже много слышал в футболе. Кто-то сказал, что мы и молодёжке Дании влетели 3:0. И тут я увидел молодёжную сборную нашу, а там тот же тренер у руля. Ну как это возможно?! После того, как ты проигрываешь молодёжке Дании, ты должен встать, сказать громкое слово и уйти. А они не уходят, они остаются. А тут, если мы говорим о Черчесове, у него контракт. Будут готовиться дальше. Я много играл с Черчесовым и хорошо его знаю».

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис:

«Семь мячей получили в трёх матчах, чего вы хотите? Что касается игры в первом тайме, неважно, как матч начнётся — важно, как он закончится. Почему вы считаете, что нужно играть в первом тайме? Пока были силёнки, они сражались. Но в футбол играют 90 минут. Если они не могут, значит, не готовы. Я сразу сказал, что сборная будет бороться за третье-четвёртое место. Жалко, что заняли четвёртое. Что поделать. Черчесов? Я вообще не понимаю, как можно было вратаря назначить главным тренером сборной. Кто его назначил? Он должен тренировать вратарей. Пусть РФС решает, кто нужен сборной».

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев:

«Командам не хватало эмоций, тускло начали. Было видно, что команды не играют в футбол, а решают задачи. Все ждали ошибок друг друга, чтобы сыграть на положительных эмоциях. Всё так и получилось. У датчан стало многое получаться после забитого гола. Дания играла нахальнее, а это нахальство ещё подкреплялось мастерством. Гол Дзюбы как будто дал надежду, но дальше всё пошло по сценарию матча с Бельгией. У них многое получалось из-за того, что они больше умеют. Этот результат — отражение всего, что происходит в нашем футболе. Мы всё видим в еврокубках, в юношеском футболе и на Евро».

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков:

«К сожалению, мы не реализовали великолепный момент при счёте 0:0. А ещё был выход четыре в три, но тоже реализовать не смогли. А нам забили первым ударом в створ. Фиг с ним, со вторым голом, а вот третий всё предопределил. Зобнин хотел назад отдать, но, к сожалению, произошла ключевая ошибка. Мы с этого начали – на этом и закончили. Мы начали вообще отлично. Можно было и повыше встречать, но Россия ничего не позволяла Дании до первого гола. У нас были и отличные контратаки. До 38-й минуты Россия играла вообще идеально. А потом пошло немножко не так. Уход Черчесова? Какой смысл сейчас головы рубить? Давайте подождём, проанализируем. Надо найти причины до принятия решения. Позор ли это? А чего позор-то? Неудовлетворительный результат – да. Не надо бросаться фразами, что всё пропало. Сначала нужно проанализировать всё».

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов:

«Охарактеризовывать даже нечего. Первый тайм сыграли хорошо, но всё решило индивидуальное мастерство. Дали принять мяч, и Дамсгор очень здорово пробил. Второй тайм — полный провал. Так ошибаться на чемпионате Европы… Может, стоило выпустить раньше Соболева, но это всё лирика. Нужно было лучше распоряжаться мячом в первом тайме. Да, также было видно, что подсели физически. Начались разброд и шатания, кто в лес, кто по дрова. Было видно, что ситуация неконтролируемая.



Что касается будущего Черчесова, это не ко мне, но какие-то решения должны быть. Когда ты из группы не выходишь, идут движения. Станислав Саламович должен тоже это понимать, взрослые все люди».

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин:

«Впечатление удручающее. По большому счёту была игра в одни ворота. До первого гола казалось, что шансы есть: датчане играли первым номером, но наши контратаковали за счёт индивидуальных действий Головина. Казалось, что можем огрызаться.



К вратарю всегда есть вопросы, когда команда пропускает из-за штрафной. Я бы объяснил этот гол профессионально – обвинять Сафонова не хочу, он бился. Но индивидуальное мастерство Дамсгора всё решило: бьющий переиграл вратаря. Он делал вид, что собирался улучшить позицию, но пробил. И у Сафонова не было нужной позиции перед ударом.



Я уважаю Черчесова, по его будущему говорить не мне. Но мне было стыдно за индивидуальное мастерство футболистов нынешнего поколения».

А вот ещё несколько любопытных комментариев:

Экс-президент «Спартака» и колумнист «Чемпионата» Андрей Червиченко:

«Игру сборной России оцениваю как просто безобразную. Такой результат на чемпионате Европы — это не просто провал, а гиперпровал. Я бы даже назвал это провалом с унижением. Раньше приличные люди, которые знали, что такое слово честь, стрелялись. К сожалению, таких людей у нас сейчас достаточно мало, поэтому недостаточно приличные люди просто уходят в отставку. Не знаю, что в этой ситуации сделает Черчесов. Человек получает 20 миллионов рублей в месяц практически ни за что. Выйдите на улицу и спросите у любого россиянина: 20 миллионов в месяц — это много или мало? Я бы с таким же успехом привёл сборную к такому успеху. Возможно, к лучшему, тренируя даже без денег. Хуже сборная бы точно не сыграла».

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна:

«Лично для меня всё было ожидаемо. Соболев не получил достаточное количество игрового времени. Не хватило вариативности в атаке. Невызов Смолова считаю ошибкой, а Зобнина надо поддержать. На протяжении нескольких лет подряд он является палочкой-выручалочкой для сборной и для «Спартака». Его ошибка не была ключевой в проигрыше команды».

Журналист и комментатор Геннадий Орлов:

«Черчесов правильно выстроил тактику на матч. Датчане не были похожи на себя, играли совсем не так, как они играли с бельгийцами. Но такая игра всё-таки требует атаку, надо забивать голы. Наша команда создавала мало моментов, нет наигранных командных действий, фланговых атак», Не мне решать судьбу Черчесова. Сегодня он выстроил правильную тактику. Уровень нашего футбола? Возьмите игры наших клубов в еврокубках. Всё логично: и там нет, и здесь нет. На чемпионате мира в 2018 году Черчесов сумел организовать команду. А эта команда была неорганизованная. Организация в игре хоть как-то появилась в третьем матче, но нет атаки.



Конечно, выступление сборной чемпионате Европы — провал. Сегодня финны бились в игре с бельгийцами. Поставьте два матча рядом и посмотрите, какая самоотдача. Наша сборная играет в старый, несовременный футбол — это плохо».