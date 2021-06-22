Артём Дзюба назвал причины провала сборной России на Евро-2020

Нападающий сборной России Артём Дзюба назвал основные причины провала сборной России на чемпионате Европы – 2020. Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе.

«На таком уровне мы сами проиграли себе в очередной раз. На таком уровне свои полумоменты или стопроцентные моменты надо забивать. А вместо этого мы пропускаем гол после сумасшедшего удара. Вроде мы полностью справлялись с Данией. То, что они держали мяч, то, что они будут делать, мы всё прекрасно понимали и знали. Разбирали это досконально, и пропускаем такой гол… Потом опять себе привозим.

Это не говорит, что тот или иной виноват. Мы все вместе проигрываем. Сегодня проиграла именно команда, игроки. Не тренерский штаб и не кто-то другой, а мы, футболисты, проиграли. На таком уровне нельзя так пропускать, нельзя самим себя убивать.

Психология у нас очень слабая, не умеем играть под давлением. Тут такая атмосфера прекрасная, всё вроде получается. Тут же пропускаем и начинаем трястись, начинаем шарахаться, паниковать. Вместо того, чтобы подумать: «ну, пропустили, это футбол». Вот у европейцев менталитет — они кайфуют, играют, сражаются. Мы спотыкаемся, падаем, сами себе привозим.

Вообще главная наша беда – мы не планируем играть верхом, а хотим играть низом. Проблема в том, что все решения мы принимаем назад, всё назад. Наш плеймейкер — вратарь. Мы постоянно нагружаем его. Он выбивает, а мы постоянно боремся. Любое единоборство вверху — это 50/50. Даже если мы зацепились, нас в атаке, как правило, двое или трое. Посмотрите на датчан или бельгийцев — они по 5-6 человек атакуют. Нам нужно прививать менталитет играть в атаку, принимать все мячи вперёд, а не назад. Вот в этом наша беда», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе УЕФА.