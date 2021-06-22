Зобнин: хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили

Полузащитник сборной России Роман Зобнин после матча с Данией (1:4) принёс извинения болельщикам национальной команды.



«Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. Мы чувствовали их поддержку и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола. К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар или, как сейчас говорят, хейт. Это не проблема. Как человек постараюсь остаться сильным и быстрее перевернуть негативные страницы в своей жизни. Ошибаются абсолютно все, причём не только в футболе. Нужно идти дальше и не оглядываться назад», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.