«Ювентус» показал эмблему, раскрашенную в цвета радуги

«Ювентус» вслед за «Барселоной» и клубами Бундеслиги выступил в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Туринцы опубликовали в «Твиттере» эмблему клуба, раскрашенную в цвета радуги. «Все любят футбол. #Различия имеют значение», — говорится в подписи к фото.

Ранее «Барселона» запостила радужный флаг после запрета радужной подсветки «Альянц-Арены» перед матчем сборных Германии и Венгрии на Евро. Кроме того, клубы Бундеслиги включат радужную подсветку на стадионах во время матча Германия — Венгрия.

Представитель федерации футбола Германии (DFB) сообщил, что УЕФА выступает против радужной подсветки «Альянц-Арены» перед матчем заключительного тура чемпионата Европы — 2020 со сборной Венгрии. Члены городского совета Мюнхена выступили с предложением включить на стадионе подсветку в цветах радуги в преддверии матча Германия — Венгрия. Связано этом с тем, что в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма, среди лиц моложе 18 лет.