Результаты матчей 12-го игрового дня и турнирная таблица Евро-2020

Завершился 12-й игровой день чемпионата Европы по футболу — 2020. 22 июня было проведено два матча 3-го тура группового этапа континентального первенства.
В одном из матчей группы D сборная Англии обыграла Чехию. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил английский нападающий Рахим Стерлинг.
Во второй встрече группы D сборная Хорватии встретилась с национальной командой Шотландии. Матч состоялся на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершился победой хорватов со счётом 3:1.
Таким образом, сборная Англии набрала 7 очков и вышла в плей-офф чемпионата Европы с первого места в группе D. Чешская национальная команда набрала 4 очка и заняла третье место, уступив сборной Хорватии по разнице мячей. Тем не менее сборная Чехии также вышла в плей-офф турнира, так как набрала больше очков, чем сборные Украины и Финляндии, занявшие третьи места в своих группах. Шотландия (1) заняла последнее, четвёртое место.
- 23 июня 2021
-
01:55
-
01:36
-
01:18
-
00:49
-
00:48
-
00:37
-
00:35
-
00:20
-
00:20
-
00:10
- 22 июня 2021
-
23:52
-
23:52
-
23:52
-
23:41
-
23:36
-
23:27
-
23:21
-
23:03
-
23:03
-
23:03
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:32
-
22:19
-
22:13
-
22:07
-
21:53
-
21:40
-
21:38
-
21:21
-
21:19
-
21:11
-
21:00
-
21:00