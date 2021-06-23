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Результаты матчей 12-го игрового дня и турнирная таблица Евро-2020

Результаты матчей 12-го игрового дня и турнирная таблица Евро-2020
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Завершился 12-й игровой день чемпионата Европы по футболу — 2020. 22 июня было проведено два матча 3-го тура группового этапа континентального первенства.

В одном из матчей группы D сборная Англии обыграла Чехию. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил английский нападающий Рахим Стерлинг.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа D. 3-й тур
22 июня 2021, вторник. 22:00 МСК
Чехия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Стерлинг – 12'

Во второй встрече группы D сборная Хорватии встретилась с национальной командой Шотландии. Матч состоялся на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершился победой хорватов со счётом 3:1.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа D. 3-й тур
22 июня 2021, вторник. 22:00 МСК
Хорватия
Окончен
3 : 1
Шотландия
1:0 Влашич – 17'   1:1 Макгрегор – 42'   2:1 Модрич – 62'   3:1 Перишич – 77'

Таким образом, сборная Англии набрала 7 очков и вышла в плей-офф чемпионата Европы с первого места в группе D. Чешская национальная команда набрала 4 очка и заняла третье место, уступив сборной Хорватии по разнице мячей. Тем не менее сборная Чехии также вышла в плей-офф турнира, так как набрала больше очков, чем сборные Украины и Финляндии, занявшие третьи места в своих группах. Шотландия (1) заняла последнее, четвёртое место.

Таблица ЧЕ по футболу - 2020
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