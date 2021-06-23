Гарет Саутгейт прокомментировал выход сборной Англии в плей-офф Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу команды в матче с Чехией на Евро-2020.

«У чехов очень хорошая команда. Они дорожат мячом, найти брешь в их обороне действительно непросто. Мы же должны прибавлять в игре. Пока нам не хватает стабильности, но временами мы выглядим как очень хорошая команда. Мы многое делаем правильно, есть очень радостные моменты. Конечно, мы хотели выиграть группу, чтобы остаться на «Уэмбли». Посмотрим, кто нам достанется теперь в соперники», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Чехии встречалась с национальной командой Англии. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой английской сборной со счётом 1:0.

Таким образом, сборная Англии набрала 7 очков и вышла в плей-офф чемпионата Европы с первого места в группе D. Чешская национальная команда набрала 4 очка и заняла третье место, уступив сборной Хорватии по разнице мячей. Тем не менее сборная Чехии также вышла в плей-офф турнира, так как набрала больше очков, чем сборные Украины и Финляндии, занявшие третьи места в своих группах.