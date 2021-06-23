Сборная Англия — самая нерезультативная команда в истории, которая выиграла группу на Евро

Сборная Англии стала самой нерезультативной командой в истории, которая выиграла группу на чемпионате Европы по футболу, сообщается в «твиттере» OptaJoe. На групповой стадии Евро-2020 англичане забили два гола.

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Чехии встречалась с национальной командой Англии. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой английской сборной со счётом 1:0.

Таким образом, сборная Англии набрала 7 очков и вышла в плей-офф чемпионата Европы с первого места в группе D. Чешская национальная команда набрала 4 очка и заняла третье место, уступив сборной Хорватии по разнице мячей. Тем не менее сборная Чехии также вышла в плей-офф турнира, так как набрала больше очков, чем сборные Украины и Финляндии, занявшие третьи места в своих группах.