«Рома» в ближайшие дни может завершить сделки по Граниту Джаке и Рую Патрисиу

Итальянская «Рома» работает на трансферами швейцарского полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки и португальского голкипера «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, сделки по переходам игроков могут завершиться уже в ближайшие дни. Также сообщается, что в случае ухода Патрисиу из «Вулверхэмптона» английский клуб подпишет другого португальского вратаря – Жозе де Са из «Олимпиакоса».
28-летний Джака играет за лондонский «Арсенал» с 2016 года. Ранее он выступал за «Боруссию» (Мёнхенгладбах) и «Базель». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 22 млн, контракт футболиста с «канонирами» действует до 2023 года.
33-летний вратарь Руй Патрисиу играет за «Вулверхэмптон» с 2018 года, ранее в течение 12 лет он выступал за «Спортинг». Transfermarkt оценивает голкипера в € 10 млн, контракт футболиста с «волками» рассчитан до 2022 года.
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