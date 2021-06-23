Избитый Кокориным и Мамаевым водитель отсудил 200 тыс. рублей

Савеловский суд Москвы по иску водителя Виталия Соловчука обязал четырёх человек, в числе которых футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, выплатить 200 тыс. рублей компенсации за избиение.
«Суд постановил взыскать с каждого ответчика в пользу истца по 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Ещё по 400 рублей — в виде утраченного заработка, и 360 рублей — на лекарства и лечение травмы носа», — цитирует «Р-Спорт» адвоката одного из ответчиков Вячеслава Барика.
Осенью 2018 года у Соловчука случился конфликт с компанией Кокорина и Мамаева, в результате чего его избили. С футболистами в тот день отдыхали младший брат Александра Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. Впоследствии спортсмены были взяты под стражу и провели некоторое время в тюрьме.
- 23 июня 2021
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