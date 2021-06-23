Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Избитый Кокориным и Мамаевым водитель отсудил 200 тыс. рублей

Избитый Кокориным и Мамаевым водитель отсудил 200 тыс. рублей
Комментарии

Савеловский суд Москвы по иску водителя Виталия Соловчука обязал четырёх человек, в числе которых футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, выплатить 200 тыс. рублей компенсации за избиение.

«Суд постановил взыскать с каждого ответчика в пользу истца по 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Ещё по 400 рублей — в виде утраченного заработка, и 360 рублей — на лекарства и лечение травмы носа», — цитирует «Р-Спорт» адвоката одного из ответчиков Вячеслава Барика.

Осенью 2018 года у Соловчука случился конфликт с компанией Кокорина и Мамаева, в результате чего его избили. С футболистами в тот день отдыхали младший брат Александра Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. Впоследствии спортсмены были взяты под стражу и провели некоторое время в тюрьме.

Новость по теме
Источник: «Спартак» выплатил Кокорину подписной бонус в размере € 4 млн
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021