Самуэль Это’О назвал фаворита Евро-2020

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О ответил на вопрос, какую национальную команду он считает главным претендентом на победу на чемпионате Европы — 2020.
«Я считал фаворитом сборную Испании, и моё мнение не изменилось. Мне нравится их игровой стиль. Но, чтобы завоевать трофей, нужно выигрывать. Это нелегко, но я верю в этих парней и в Луиса Энрике», — приводит слова Это’О AS.
Испания за тур до завершения группового этапа Евро занимает третье место в группе E, набрав 2 очка и уступая Словакии (3) и Швеции (4). Сегодня, 23 июня, испанцы сыграют со словаками в 3-м туре. Матч пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.
- 23 июня 2021
-
17:18
-
17:00
-
16:54
-
16:46
-
16:34
-
16:24
-
16:11
-
16:10
-
15:58
-
15:57
-
15:50
-
15:49
-
15:37
-
15:22
-
15:20
-
15:10
-
15:03
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:31
-
14:24
-
14:10
-
13:50
-
13:49
-
13:43
-
13:35
-
13:31
-
13:23
-
13:14
-
13:11
-
13:09
-
13:05
-
13:01
-
13:01