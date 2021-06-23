Самуэль Это’О назвал фаворита Евро-2020

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О ответил на вопрос, какую национальную команду он считает главным претендентом на победу на чемпионате Европы — 2020.



«Я считал фаворитом сборную Испании, и моё мнение не изменилось. Мне нравится их игровой стиль. Но, чтобы завоевать трофей, нужно выигрывать. Это нелегко, но я верю в этих парней и в Луиса Энрике», — приводит слова Это’О AS.



Испания за тур до завершения группового этапа Евро занимает третье место в группе E, набрав 2 очка и уступая Словакии (3) и Швеции (4). Сегодня, 23 июня, испанцы сыграют со словаками в 3-м туре. Матч пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.