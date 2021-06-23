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Евро-2020, онлайн: Португалия — Франция, Германия — Польша, прямая трансляция матчей 23 июня 2021, 13 день Евро-2021

Евро-2020. Тот день, когда Украина будет «топить» против Польши. LIVE!
Павел Панышев Артём Тайманов
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ЕВРО-2020, Онлайн: Португалия — Франция
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Португалия, Франция и Германия протиснутся в плей-офф, а поляки отцепят команду Шевченко? Главное — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В заключительный день группового этапа Евро-2020 определят последних участников плей-офф команды из квартетов Е и F. В 19:00 по московскому времени состоятся матчи Швеция — Польша и Словакия — Испания. А в 22:00 в Будапеште и Мюнхене топ-сборные из «группы смерти» попытаются втроём протиснуться в 1/8 финала. Сборная Германии встретится с Венгрией, а Португалия — с Францией.

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Помимо названных четырёх стран, есть ещё и пятая заинтересованная сторона — Украина. Подопечные Шевченко всё ещё имеют шансы пробиться в плей-офф. Главные подробности заключительного дня группового этапа Евро-2020 — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Кто уже вышел в 1/8 финала Евро-2020
Live Игорь Брагин

Роберт Левандовский готов к битве со шведами

Лидер атак польской сборной, на которого делают ставку тренерский штаб и болельщики команды, Роберт Левандовский за сутки до матча выложил на своей странице в «Инстаграме» оптимистичный пост. Он разместил фото с тренировки, на котором широко улыбается, снабдив его сообщением: «Готов к завтрашнему дню!»

12:02 Игорь Брагин

Каковы шансы Украины на выход в плей-офф Евро-2020

Сборная Испании может позволить себе ничью в игре со словаками — этого хватит для третьего места. Правда, при таком раскладе им нужно, чтобы Польша не обыграла Швецию. А вот поражение точно оставит испанцев за бортом плей-офф.

Словакам нужна победа или хотя бы ничья, и тогда они точно выйдут из группы. В случае поражения от испанцев они теряют практически все шансы на попадание в плей-офф. Спасти их может только результативное поражение с разницей в один мяч (2:3, 3:4).

Рассчитывать на милость топов из «группы смерти» украинцам не приходится.

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12:01 Игорь Брагин

Кто уже вышел в 1/8 финала Евро-2020

На сегодняшний день известны две пары 1/8 финала: Уэльс — Дания и Италия — Австрия. Также обеспечили себе место в плей-офф:

Швейцария (группа А, третье место)
Бельгия (группа В, первое место)
Нидерланды (группа С, первое место)
Англия, Хорватия, Чехия (группа D, первое — третье места)
Обеспечила себе путёвку в плей-офф и сборная Швеции, набравшая 4 очка в группе Е. Но место, с которого она выйдет из группы, пока неизвестно. Аналогичная ситуация и в группе F, где 4 очка набрала сборная Франции.

Евро-2020. Хорватия не дала Украине выйти в плей-офф 22 июня, надежда на провал Испании. Евро-2020. Хорватия не дала Украине выйти в плей-офф 22 июня, надежда на провал Испании.
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