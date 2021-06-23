Евро-2020. Тот день, когда Украина будет «топить» против Польши. LIVE!

В заключительный день группового этапа Евро-2020 определят последних участников плей-офф команды из квартетов Е и F. В 19:00 по московскому времени состоятся матчи Швеция — Польша и Словакия — Испания. А в 22:00 в Будапеште и Мюнхене топ-сборные из «группы смерти» попытаются втроём протиснуться в 1/8 финала. Сборная Германии встретится с Венгрией, а Португалия — с Францией.

Помимо названных четырёх стран, есть ещё и пятая заинтересованная сторона — Украина. Подопечные Шевченко всё ещё имеют шансы пробиться в плей-офф. Главные подробности заключительного дня группового этапа Евро-2020 — в онлайн-трансляции «Чемпионата».