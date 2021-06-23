Евро-2020. Тот день, когда Украина будет «топить» против Польши. LIVE!

В заключительный день группового этапа Евро-2020 определят последних участников плей-офф команды из квартетов Е и F. В 19:00 по московскому времени состоятся матчи Швеция — Польша и Словакия — Испания. А в 22:00 в Будапеште и Мюнхене топ-сборные из «группы смерти» попытаются втроём протиснуться в 1/8 финала. Сборная Германии встретится с Венгрией, а Португалия — с Францией.
Помимо названных четырёх стран, есть ещё и пятая заинтересованная сторона — Украина. Подопечные Шевченко всё ещё имеют шансы пробиться в плей-офф. Главные подробности заключительного дня группового этапа Евро-2020 — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Роберт Левандовский готов к битве со шведами
Лидер атак польской сборной, на которого делают ставку тренерский штаб и болельщики команды, Роберт Левандовский за сутки до матча выложил на своей странице в «Инстаграме» оптимистичный пост. Он разместил фото с тренировки, на котором широко улыбается, снабдив его сообщением: «Готов к завтрашнему дню!»
Каковы шансы Украины на выход в плей-офф Евро-2020
Сборная Испании может позволить себе ничью в игре со словаками — этого хватит для третьего места. Правда, при таком раскладе им нужно, чтобы Польша не обыграла Швецию. А вот поражение точно оставит испанцев за бортом плей-офф.
Словакам нужна победа или хотя бы ничья, и тогда они точно выйдут из группы. В случае поражения от испанцев они теряют практически все шансы на попадание в плей-офф. Спасти их может только результативное поражение с разницей в один мяч (2:3, 3:4).
Рассчитывать на милость топов из «группы смерти» украинцам не приходится.
Кто уже вышел в 1/8 финала Евро-2020
На сегодняшний день известны две пары 1/8 финала: Уэльс — Дания и Италия — Австрия. Также обеспечили себе место в плей-офф:
Швейцария (группа А, третье место)
Бельгия (группа В, первое место)
Нидерланды (группа С, первое место)
Англия, Хорватия, Чехия (группа D, первое — третье места)
Обеспечила себе путёвку в плей-офф и сборная Швеции, набравшая 4 очка в группе Е. Но место, с которого она выйдет из группы, пока неизвестно. Аналогичная ситуация и в группе F, где 4 очка набрала сборная Франции.
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