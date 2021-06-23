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Вратарь тульского «Арсенала» Нигматуллин покинул клуб

Вратарь тульского «Арсенала» Нигматуллин покинул клуб
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30-летний вратарь тульского «Арсенала» Артур Нигматуллин покинул команду. Срок соглашения голкипера с клубом истёк.

Нигматуллин перешёл в стан оружейников в сезоне-2018/2019. На счету Артура 31 официальный матч в футболке тульского клуба. В минувшем сезоне вратарь вышел на поле девять раз в Российской Премьер-Лиге и сыграл один «сухой» матч. «Арсенал» в сезоне-2020/2021 занял 14-е место в чемпионате России, набрав 23 очка.

«ПФК «Арсенал» благодарит Артура Нигматуллина за профессионализм, желает здоровья и новых успехов в карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Нигматуллин также выступал за «Амкар», «Тосно», нижегородскую «Волгу», «Мордовию», «Урал», ЦСКА и прочие российские клубы. Артур является выпускником армейской академии.

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