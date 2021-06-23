Кирилл Комбаров покинул тульский «Арсенал». Аджоев предложил ему место в структуре клуба

У 34-летнего защитника Кирилла Комбарова завершился контракт с тульским «Арсеналом». Руководитель туляков Гурам Аджоев предложил Кириллу занять должность в структуре клуба, сообщает пресс-служба «пушкарей».
Кирилл Комбаров перешёл в «Арсенал» в январе 2017 года из «Томи» на правах свободного агента. Футболист является воспитанником московского «Динамо». Также он выступал за «Торпедо» и «Спартак». В минувшем сезоне провёл четыре матча в РПЛ. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 200 тыс.
Тульский «Арсенал» в 30 матчах набрал 23 очка и занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам минувшего сезона. Команда сохранила прописку в Российской Премьер-Лиге, поскольку стыковые матчи были отменены.
- 23 июня 2021
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