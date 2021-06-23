Словакия — Испания: Мората не реализовал пенальти

Сейчас проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Словакии и Испании. Встреча проводится на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испанцы получили право на пенальти, однако его не реализовал нападающий Альваро Мората на 12-й минуте встречи. Удар пришёлся в створ ворот, но голкипер отразил удар.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогают ему ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.



Напомним, в группе E, помимо испанцев и словаков, выступают национальные команды Швеции и Польши. Матч этих сборных также проходит в эти минуты.