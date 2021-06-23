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Словакия — Испания: испанцы вышли вперёд с помощью автогола

Словакия — Испания: испанцы вышли вперёд с помощью автогола
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Сейчас проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Словакии и Испании. Встреча проводится на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В начале встречи испанцы получили право на пенальти, но его не реализовал нападающий Альваро Мората на 12-й минуте встречи. Удар пришёлся в створ ворот, однако голкипер отразил удар. На 30-й минуте встречи вратарь словаков Мартин Дубравка забил в свои ворота, пытаясь вынести мяч.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогают ему ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.

Напомним, в группе E, помимо испанцев и словаков, выступают национальные команды Швеции и Польши. Матч этих сборных также проходит в эти минуты.

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