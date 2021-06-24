Йозуа Киммих стал лучшим игроком встречи Германия – Венгрия

Вчера, в среду, 23 июня, состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Германии и Венгрии. Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась вничью со счётом 2:2.

Как сообщает пресс-служба УЕФА в «Твиттере», лучшим игроком встречи признан 26-летний хавбек сборной Германии Йозуа Киммих, однако результативными действиями в этой игре ему отметиться не удалось.

Напомним, что ранее стало известно, что в 1/8 финала Евро-2020 Германии предстоит встретиться с Англией. Матч пройдёт в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли» во вторник, 29 июня. Начало – 19:00 мск.

Таким образом, сборные Франции (5), Германии (4) и Португалии (4) вышли в плей-офф чемпионата Европы. Венгрия (2) завершила выступление в турнире.