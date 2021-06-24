Али Даеи отреагировал на то, что Роналду повторил его мировой рекорд по голам за сборную

Бывший иранский футболист Али Даеи высказался о том, что португалец Криштиану Роналду повторил его мировой рекорд по количеству забитых мячей забитых в составе национальной сборной в матче с Францией (2:2) в заключительном туре чемпионата Европы – 2020.
«Поздравляю, Криштиану, который теперь в одном голе от того, чтобы побить мой мировой рекорд по забитым мячам за сборную. Для меня большая честь, что это замечательное достижение будет принадлежать Роналду — великому чемпиону и заботливому гуманисту, который вдохновляет людей и влияет на жизнь во всём мире. Вперёд!» — гласит пост Даеи в «Инстаграме».
Напомним, что Роналду оформил дубль во встрече с Францией. Второй гол с пенальти стал для португальца 109-м за национальную команду. Таким образом, Роналду повторил мировой рекорд, который принадлежит иранскому футболисту Али Даеи.
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