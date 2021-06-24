Экс-тренер «Локомотива» Оганесян получил должность в структуре клуба

Входивший ранее в тренерский штаб «Локомотива» Саркис Оганесян присоединится к селекционному отделу клуба, сообщает официальный сайт железнодорожников. 11 июня красно-зелёные объявили, что тренер покинул тренерский штаб.

Специалист находится в системе «Локомотива» с 2004 года. В 1994 году Оганесян присоединился к железнодорожникам в качестве футболиста и провёл в составе команды более ста матчей. За это время Саркис дважды становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, а также выиграл Кубок России в 1996 году.

В минувшем сезоне РПЛ железнодорожники заняли третье место в Российской Премьер-Лиге, выйдя в Лигу Европы, а также завоевали Кубок России, переиграв в финале «Крылья Советов».