Все результаты Евро-2020 доступны на умных устройствах Sber в информере от «Чемпионата»

«Чемпионат» (входит в Rambler&Co) и команда SberDevices разработали информер о матчах чемпионата Европы по футболу, который доступен в новостном виджете на умных устройствах Sber, устройствах под управлением операционной системы Салют ТВ, а также в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Сбер Салют. Виджет появляется в новостном блоке за один час до начала встречи на Евро-2020 и ведёт обратный отсчёт до стартового свистка. Во время игры отображается текущий счёт.
Директор по цифровой стратегии медиахолдинга Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков: «Мы рады внести вклад в развитие пользовательского опыта на умных устройствах Sber. Новый виджет с контентом от «Чемпионата» позволяет всем любителям футбола быть в курсе насыщенной сетки Евро-2020. С его помощью можно получить оперативный доступ к результатам встреч или календарю игр».
В мае 2021 г. «Чемпионат» в очередной раз побил свой же аудиторный рекорд. По данным Яндекс.Метрики портал посетили 36,8 млн уникальных посетителей. Этот результат вновь стал лучшим среди всех спортивных медиа в России за всю историю. Столь высокое достижение позволило «Чемпионату» войти в топ-7 самых посещаемых спортивных сайтов мира, по данным SimilarWeb.
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