Верратти: Италию ждёт тяжёлая игра с Австрией, в плей-офф Евро лёгких матчей нет

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти высказался о сопернике команды в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. Итальянцы сыграют со сборной Австрии 26 июня. Начало — в 22:00 мск.

«Нас ждёт тяжёлая игра. В 1/8 финала лёгких не бывает. Взять хотя бы Германия — Венгрия. За десять минут до конца Германия вылетала. Команды бьются изо всех сил, как и должно быть. Так что будет трудно. Надо и дальше играть так, как мы играли. Если будем играть с той же решимостью, желанием и смелостью, то можем провести отличный матч», — цитирует Верратти пресс-служба УЕФА.

Встречи 1/8 финала чемпионата Европы пройдут 26, 27, 28 и 29 июня. Четвертьфиналы Евро пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.