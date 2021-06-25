Сборная Уругвая обыграла Боливию и одержала первую победу на Кубке Америки

Завершился матч четвёртого тура группового этапа Кубка Америки, в котором сборная Боливии встретилась с национальной командой Уругвая. Матч состоялся в Куябе на стадионе «Арена Пантанал» и завершился победой уругвайцев со счетом 2:0.

Сборная Уругвая открыла счёт в матче на 40-й минуте после автогола от Карлоса Лампе. На 79-й минуте Эдинсон Кавани удвоил преимущество в счёте, поставив окончательную точку в матче.

Сборная Уругвая поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав 4 очка. Сборная Боливии, в свою очередь, осталась на последнем месте, не набрав ни одного очка.

Напомним, турнир должен был изначально проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.