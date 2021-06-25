Перес: Зидан мечтает возглавить сборную Франции. Я уверен, что он этого добьётся

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, что экс-наставник клуба Зинедин Зидан хочет возглавить сборную Франции.
«Зинедин Зидан мечтает возглавить сборную Франции. Я уверен, что он этого добьётся. Я всё еще люблю Зидана. Если он однажды захочет вернуться в «Реал Мадрид», это всё равно его дом», приводит слова Переса журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Зидан впервые возглавил «Реал» в середине сезона-2015/2016. Он привёл команду к трём подряд победам в Лиге чемпионов, а также к титулу чемпионов Испании, Суперкубку страны, двум Суперкубкам УЕФА и двум трофеям клубного чемпионата мира. В 2018-м он покинул клуб, а в начале следующего года вернулся и добавил к списку достижений ещё одно чемпионство и Суперкубок Испании.
В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико», а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».
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