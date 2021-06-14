«Твоя работа — позор». Зидан резко ответил журналисту и увёл его на разговор

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен вопросом журналиста.



Накануне, 13 июня, французский специалист посетил первый финальный матч плей-офф Сегунды между «Райо Вальекано», за который играет его сын — вратарь Лука Зидан, и «Жироной» (1:2). Возле стадиона Зинедин столкнулся с репортёрами, один из которых задал ему вопрос об уходе из «Реала». Тренер ответил резко.



«Будете и дальше задавать мне одни и те же глупые вопросы? Твоя работа — позор», — цитирует Зидана Onze Mondial.



После этого журналист попытался объясниться перед специалистом, однако тот его перебил и повёл за собой, чтобы пообщаться: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Каждый раз происходит одно и то же. Подойди ко мне, давай поговорим. Пошли».

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