Кьеллини вернулся в общую группу сборной Италии перед игрой 1/8 финала Евро-2020

36-летний центральный защитник сборной Италии Джорджио Кьеллини приступил к тренировкам в общей группе в преддверии игры 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 со сборной Австрии, сообщает Football Italia.

Однако, как отмечает источник, с высокой долей вероятности защитник начнёт игру на скамейке запасных, так как на тренировке Роберто Манчини предпочёл наигрывать в качестве основной пару защитников Леонардо Бонуччи – Франческо Ачерби.

Напомним, что Кьеллини получил повреждение в матче второго тура групповой стадии со сборной Швейцарии (3:0), а в игре третьего тура он участия не принимал.

Встреча 1/8 финала Евро-2020 между Италией и Австрией состоится в субботу, 26 июня, в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли». Начало игры – 22:00 мск.