«Арсенал» близок к закрытию сделки по приобретению защитника «Брайтона» за € 58 млн

Лондонский «Арсенал» близок к приобретению английского 23-летнего центрального защитника «Брайтон энд Хоув Альбион» Бэна Уайта. Об этом сообщает Goal.
Как отмечает источник, первое предложение «канониров» в размере € 46,6 млн было отклонено «Брайтоном». Они желают заполучить за Уайта сумму в размере € 58 млн и в последнее время стороны близки к соглашению о переходе игрока за сумму близкую к этой.
В настоящее время стороны обсуждают структуру сделки, так как «Арсенал» не намерен выплачивать всю сумму сразу, а намерен разбить её на несколько платежей, а ещё часть заложить в виде бонусов.
В минувшем сезоне Уайт принял участие в 39 встречах за «Брайтон», в которых при нём команда 12 раз сыграла на ноль. В июне этого года защитник дебютировал и в составе сборной Англии и поехал на чемпионат Европы – 2020 в её составе.
- 25 июня 2021
-
07:12
-
05:59
-
05:40
-
05:36
-
05:18
-
04:59
-
04:37
-
04:16
-
03:59
-
03:32
-
03:08
-
02:45
-
02:20
-
01:55
-
01:43
-
01:23
-
00:58
-
00:55
-
00:50
-
00:43
-
00:38
-
00:31
-
00:14
-
00:09
- 24 июня 2021
-
23:50
-
23:23
-
23:07
-
22:56
-
22:55
-
22:48
-
22:46
-
22:33
-
22:33
-
22:13
-
22:07