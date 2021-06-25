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«Арсенал» близок к закрытию сделки по приобретению защитника «Брайтона» за € 58 млн

«Арсенал» близок к закрытию сделки по приобретению защитника «Брайтона» за € 58 млн
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Лондонский «Арсенал» близок к приобретению английского 23-летнего центрального защитника «Брайтон энд Хоув Альбион» Бэна Уайта. Об этом сообщает Goal.

Как отмечает источник, первое предложение «канониров» в размере € 46,6 млн было отклонено «Брайтоном». Они желают заполучить за Уайта сумму в размере € 58 млн и в последнее время стороны близки к соглашению о переходе игрока за сумму близкую к этой.

В настоящее время стороны обсуждают структуру сделки, так как «Арсенал» не намерен выплачивать всю сумму сразу, а намерен разбить её на несколько платежей, а ещё часть заложить в виде бонусов.

В минувшем сезоне Уайт принял участие в 39 встречах за «Брайтон», в которых при нём команда 12 раз сыграла на ноль. В июне этого года защитник дебютировал и в составе сборной Англии и поехал на чемпионат Европы – 2020 в её составе.

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