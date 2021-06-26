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«Зенит» хочет купить форварда сборной Польши

«Зенит» хочет купить форварда сборной Польши
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Нападающий польского «Пяста» Якуб Шверчок может перейти в «Зенит», сообщает инсайдер Janekx89 в «Твиттере».

Петербургский клуб проявляет серьёзный интерес к 28-летнему футболисту.

На Евро-2020 Шверчок сыграл 29 минут в матче 3-го тура группового этапа со Швецией (2:3).

Шверчок — воспитанник польской «Краковии». Выступал за «Полонию», «Горник», «Заглембе» и другие польские клубы, а также за немецкий «Кайзерслаутерн» и болгарский «Лудогорец». В минувшем сезоне провёл за «Пяст» в польском чемпионате 23 матча, забил 15 голов, отдал три голевые передачи. За сборную Польши в общей сложности сыграл шесть матчей, забил один гол.

Сообщалось, что «Зенит» ведёт переговоры с главным тренером сборной Швейцарии Владимиром Петковичем.

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