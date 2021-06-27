Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Италия обновила национальный рекорд 1939 года по длительности беспроигрышной серии

Италия обновила национальный рекорд 1939 года по длительности беспроигрышной серии
Комментарии

Вчера, в субботу, 26 июня, сборная Италии провела матч со сборной Австрии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1.

Как отмечает Opta Paolo в «Твиттере», благодаря этой победе подопечным Роберто Манчини удалось не проиграть в 31-й игре кряду, что является обновлением национального рекорда сборной Италии 1939 года под руководством Витторио Поццо.

Напомним, сборной Италии удалось обыграть Австрию лишь в дополнительное время. На 95-й минуте полузащитник итальянцев Федерико Кьеза здорово сыграл в штрафной и открыл счёт. Через 10 минут хавбек Маттео Пессина удвоил преимущество итальянцев. На 114-й минуте форвард австрийцев Саша Калайджич отыграл один мяч — 2:1.

Сборная Италии вышла в 1/4 финала Евро-2020 и встретится на этой стадии с победителем пары Бельгия — Португалия. В четвертьфинал также уже вышла сборная Дании.

Австрия вскрыла все проблемы Италии и чуть не наказала в конце. Манчини затянул с заменами Австрия вскрыла все проблемы Италии и чуть не наказала в конце. Манчини затянул с заменами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021