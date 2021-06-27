Бэйл заявил, что будет выступать за сборную Уэльса после вылета из Евро-2020

Нападающий и капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался о будущем в национальной команде после вылета из Евро-2020. Бэйл покинул интервью после разгрома от сборной Дании (0:4) на вопросе о будущем в команде. Позже валлиец всё-таки высказался о перспективах.

«Я буду играть за Уэльс до того момента, когда перестану играть в футбол. Мы только начали кампанию чемпионата мира, и нам нужно использовать опыт в новом турнире. Чувствую, что у нас очень хороший стиль игры, когда мы играем хорошо, и нам нужно поддерживать эту уверенность на высоком уровне, продолжать играть в футбол, и я думаю, что мы сможем пройти квалификацию на следующий чемпионат мира», — цитирует Бэйла Sky Sports со ссылкой на S4C.