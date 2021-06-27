Бельгия — Португалия: прямой эфир матча 1/8 финала Евро на Первом канале начнётся в 22:00

Сегодня, 27 июня, состоится матч сборных Бельгии и Португалии. Встреча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Посмотреть матч Бельгия — Португалия можно будет на Первом канале. Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.



Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогать ему будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — болгарин Георгий Кабаков.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.