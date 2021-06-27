Познер: было бы интересно спросить у Черчесова про результат на Евро, но он не придёт

Известный журналист Владимир Познер высказался о перспективе приглашения на интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Специалист уже приходил в программу Познера после чемпионата мира – 2018.
«Пригласить Черчесова? Я бы хотел, но он не придёт, это совершенно очевидно. Тогда он приходил на волне, очень успешным, героем, всеобщим любимцем. Сегодня всё по-другому. Многие даже его винят в том, что произошло на чемпионате, хотя я считаю, что это несправедливо. Так что был бы интересный разговор, попытаться действительно разобраться, в чём дело, но я уверен, что он мне откажет сейчас.
Я бы хотел спросить, насколько для него неожиданным был этот результат. Был ли это шок или всё-таки в глубине души он понимал, что команда у него не очень сильная», — приводит слова Познера официальный сайт журналиста.
Сборная России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны по итогу не пробились в плей-офф, оказавшись за пределами четвёрки лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.
- 27 июня 2021
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