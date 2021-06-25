Игорь Акинфеев прокомментировал провал сборной России на Евро-2020

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, ранее также выступавший за сборную России, поделился мыслями о провале национальной команды на чемпионате Европы — 2020. Подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти из группы, заняв в ней четвёртое место.
«Матч с Данией смотрел. Думал о хорошем — мало ли, случится что-то хорошее, но, к сожалению, не случилось. Тяжело в такие моменты. Знаю это как действующий футболист, который проходил их. Жизнь пролетает, как пуля. Грустно, что на таких праздниках мы всегда, к сожалению, оказываемся непонятно где.
Видимо, мы не научились за это время, хотя были хорошие моменты. Наверное, не можем прибавить в футболе. Очень хочется прибавить, но пока как-то стоим, наверное, на одном уровне, на одном месте. К сожалению», — сказал Акинфеев в ролике на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске: прикидываем расклады на плей-офф и вспоминаем дикие истории про игроков сборной Англии.
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