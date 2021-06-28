Бразилия, Перу, Колумбия и Эквадор вышли в четвертьфинал Кубка Америки из группы B

В группе B завершились все матчи групповой стадии Кубка Америки.

Согласно регламенту турнира в четвертьфинал выходят четыре лучшие команды из группы. Первое место в группе B заняла сборная Бразилии, набрав 10 очков. На втором месте финишировала сборная Перу (7). Сборная Колумбии заняла третье место (4), а замкнула топ-4 сборная Эквадора (3).

В ночь на 29 июня пройдут заключительные матчи в группе A, после которых определятся оставшиеся четыре участника плей-офф Кубка Америки.

Напомним, турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.