Бразилия, Перу, Колумбия и Эквадор вышли в четвертьфинал Кубка Америки из группы B

В группе B завершились все матчи групповой стадии Кубка Америки.
Согласно регламенту турнира в четвертьфинал выходят четыре лучшие команды из группы. Первое место в группе B заняла сборная Бразилии, набрав 10 очков. На втором месте финишировала сборная Перу (7). Сборная Колумбии заняла третье место (4), а замкнула топ-4 сборная Эквадора (3).
В ночь на 29 июня пройдут заключительные матчи в группе A, после которых определятся оставшиеся четыре участника плей-офф Кубка Америки.
Напомним, турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.
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