«Да вы везунчики!» Роналду пообщался с Куртуа после матча Бельгия — Португалия

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пообщался с вратарём национальной команды Бельгии Тибо Куртуа после матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.



Встреча состоялась накануне, 27 июня, в Севилье и завершилась со счётом 1:0 в пользу бельгийцев. Единственный мяч забил полузащитник Торган Азар. При этом португальцы нанесли больше ударов и были близки к голу, но не смогли реализовать свои моменты.



Роналду после финального свистка отправился пожать руку Куртуа и не упустил возможности указать на везение бельгийцев. Диалог футболистов попал на камеру.



«Да вы везунчики! Мяч просто не хотел идти в ворота. Удачи, мужик», — сказал Роналду бельгийскому голкиперу.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.