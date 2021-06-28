Юрген Клопп: списывать со счетов сборную Германии — безумие

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о выступлении сборной своей страны, Германии, на чемпионате Европы — 2020.
«Списывать со счетов Германию сейчас — это безумие. Мы здорово сыграли с Францией, а над Португалией доминировали так, как практически ни над кем за последние годы. Да, у нас возникли проблемы с Венгрией, но ничего страшного не произошло. Порой команде нужно проводить такие матчи. А теперь мы собираемся показать себя во вторник», — цитирует Клоппа Goal.com со ссылкой на Bild.
Напомним, Германия заняла второе место в группе с Францией, Португалией и Венгрией. В 1/8 финала Евро-2020 команде Йоахима Лёва предстоит сыграть с Англией. Матч состоится завтра, 29 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 28 июня 2021
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