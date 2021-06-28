«Это скандал». Англичане не дали сборной Германии потренироваться на «Уэмбли»

Сборные Германии и Англии только во вторник сойдутся в 1/8 финала Евро-2020, но страсти вокруг матча нагнетаются уже сейчас. Поводом для недовольства немцев стал запрет на предматчевую тренировку на «Уэмбли». Ранее опробовать поле главной арены Лондона не позволяли национальным командам Италии и Австрии, но в Германии произошедшее уже назвали скандалом.

Почему немцам запретили тренироваться на «Уэмбли»?

Согласно официальной версии, руководство стадиона опасается, что из-за количества прогнозируемых дождей в Лондоне это может нанести слишком большой ущерб газону.

Пресс-секретарь Немецкого футбольного союза Йенс Гриттнер прокомментировал решение руководства «Уэмбли» не допускать другие сборные до предматчевых тренировок.

«Нам не разрешают тренироваться на «Уэмбли». Тренеру сборной очень хотелось бы провести там тренировку, чтобы прочувствовать атмосферу стадиона. Но УЕФА этого не допускает. Это печально, потому что это особый этап турнира и особый стадион», — сказал Гриттнер.

Немецкая газета Bild назвала запрет тренировок на «Уэмбли» скандалом, заявив, что это даёт несправедливое преимущество сборной Англии, которая играла все три групповых матча на своём родном поле.

В интервью Sky Sports УЕФА подчеркнул, что данное решение неизбежно и было применено ко всем командам, игравшим в 1/8 финала на «Уэмбли». То есть сборные Италии и Австрии тоже не смогли провести предматчевую тренировку на легендарном стадионе в Лондоне.

В результате сборная Германии изменила свои планы и сегодня утром провела дополнительную тренировку на тренировочной базе в Херцогенаурахе недалеко от Нюрнберга. А уже во второй половине дня немцы отправятся в Лондон, где остановятся в четырëхзвёздочном отеле «Мариотт Риджентс Парк».

Завтра, 29 июня в 17:00 по местному времени, в северной части столицы Англии действительно ожидаются гроза и сильный дождь.

Напомним, число зрителей на «Уэмбли» в плей-офф Евро-2020 решили увеличить до 50%. То есть матч сборных Германии и Англии смогут посетить до 45 тысяч человек. Стадион в Лондоне также примет два полуфинала и финал Евро-2020.