Источник: Коларов продлит контракт с «Интером» ещё на год

Сербский защитник Александр Коларов продлит контракт с миланским «Интером» до 2022 года. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, зарплата 35-летнего игрока в клубе составит € 1,5 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересована «Болонья» и лично главный тренер команды Синиша Михайлович. «Болонья» готова была предложить игроку контракт до 2022 года с возможностью продления ещё на один сезон.

В завершившемся сезоне Коларов выступал за «Интер», в составе которого провёл 11 матчей и сделал результативную передачу. Контракт игрока с миланским клубом истекает 30 июня. В мае футболист перенёс операцию по удалению грыжи поясничного диска, после чего занялся реабилитацией.

Коларов выступает за «Интер» с 2020 года. Ранее он играл за «Рому», «Манчестер Сити», «Лацио», «ОФК» и «Чукарички».