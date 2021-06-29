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Евро-2020 стал самым результативным в истории чемпионатов Европы

Евро-2020 стал самым результативным в истории чемпионатов Европы
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В состоявшихся накануне, 28 июня, матчах 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 был установлен рекорд результативности, сообщает пресс-служба УЕФА.

Гол полузащитника Хорватии Мислава Оршича в ворота Испании стал 109-м в нынешнем розыгрыше соревнований. В результате этот Евро уже стал самым результативным в истории, превзойдя турнир 2016 года, где было забито 108 мячей.

Нынешний розыгрыш — лишь второй в истории, где участвуют 24 команды, однако он всё равно лидирует по средней результативности среди турниров с групповой стадией, которую ввели в 1980 году. Чтобы Евро-2020 стал лучшим среди всех чемпионатов, на нём должно быть забито не менее 140 голов.

К настоящему моменту на чемпионате Европы забито 118 мячей. При этом командам осталось провести ещё девять матчей.

Календарь Евро-2020
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