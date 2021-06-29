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Евро-2020, онлайн: Англия – Германия, прямая трансляция матча 1/8 финала чемпионата Европы, 29 июня 2021

Англия — Германия. Онлайн. Кого из фаворитов Евро выкинут с турнира?
Николай Егорычев
Англия — Германия. Онлайн
Аудио-версия:
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Чемпионы мира и Европы уже вылетели. Кто следующий?

Привет, друзья! Сегодня, 29 июня 2021 года, завершается стадия 1/8 финала чемпионата Европы, а открывает игровой день матч сборных Англии и Германии. Обе команды не без труда вышли из своих групп: англичане не блистали игрой, а немцы вообще чуть не вылетели с турнира! Тем интереснее их очная встреча. Самое интересное о матче Англия — Германия — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
29 июня 2021, вторник. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Германия
Турнирная таблица Евро-2020
Календарь матчей Евро-2020
Live Кирилл Закатченко

А французы вылетели с турнира, проиграв в серии пенальти швейцарцам. А ведь по ходу матча чемпионы мира выигрывали с разницей в два мяча. Кто тогда верил, что швейцарцы пройдут в четвертьфинал?

Франция проиграла Евро из-за своей звезды. Мбаппе — главный неудачник турнира Франция проиграла Евро из-за своей звезды. Мбаппе — главный неудачник турнира
09:42 Кирилл Закатченко

Давайте вспомним, какое безумие творилось вчера. Испанцы и хорваты наколотили восемь мячей на двоих. До рекорда чемпионатов Европы не хватило всего одного гола.

Хорватия — Испания — это что-то невероятное. Столько событий в одном матче не бывает Хорватия — Испания — это что-то невероятное. Столько событий в одном матче не бывает
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