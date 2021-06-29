Англия — Германия. Онлайн. Кого из фаворитов Евро выкинут с турнира?
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Чемпионы мира и Европы уже вылетели. Кто следующий?
Привет, друзья! Сегодня, 29 июня 2021 года, завершается стадия 1/8 финала чемпионата Европы, а открывает игровой день матч сборных Англии и Германии. Обе команды не без труда вышли из своих групп: англичане не блистали игрой, а немцы вообще чуть не вылетели с турнира! Тем интереснее их очная встреча. Самое интересное о матче Англия — Германия — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Live Кирилл Закатченко
А французы вылетели с турнира, проиграв в серии пенальти швейцарцам. А ведь по ходу матча чемпионы мира выигрывали с разницей в два мяча. Кто тогда верил, что швейцарцы пройдут в четвертьфинал?
09:42 Кирилл Закатченко
Давайте вспомним, какое безумие творилось вчера. Испанцы и хорваты наколотили восемь мячей на двоих. До рекорда чемпионатов Европы не хватило всего одного гола.
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