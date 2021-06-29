Англия — Германия. Онлайн. Кого из фаворитов Евро выкинут с турнира?

Чемпионы мира и Европы уже вылетели. Кто следующий?

Привет, друзья! Сегодня, 29 июня 2021 года, завершается стадия 1/8 финала чемпионата Европы, а открывает игровой день матч сборных Англии и Германии. Обе команды не без труда вышли из своих групп: англичане не блистали игрой, а немцы вообще чуть не вылетели с турнира! Тем интереснее их очная встреча. Самое интересное о матче Англия — Германия — в онлайн-трансляции «Чемпионата».