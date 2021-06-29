Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев стал главным тренером «Родины»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев стал главным тренером «Родины», сообщается на официальном сайте московского клуба. Срок действия контракта специалиста не сообщается.



В тренерский штаб Бояринцева войдут старший тренер Михаил Белов, тренер Александр Павленко, тренер вратарей Алексей Зуев и тренер по физической подготовке Виталий Агафонов. Возглавлявший команду в весенней части минувшего сезона Александр Лактионов вместе с тренером Андреем Карякой приняли руководство второй командой клуба.



Напомним, во время игровой карьеры Бояринцев выступал за московский «Спартак», «Торпедо», ярославский «Шинник», «Томь» и национальную команду России. Позже работал тренером в ивановском «Текстильщике» и «КАМАЗе» из Набережных Челнов.