Главы МИД ФРГ и Британии поспорили на исход матча 1/8 финала Евро. Победитель получит пиво

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал о споре с главой МИД Великобритании Домиником Раабом на исход матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Англия — Германия.
Встреча Англии и Германии в эти минуты проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Мы с британским коллегой согласны почти во всём в международных делах, но не в том, кто одержит победу в матче Англия — Германия. Что насчёт небольшого пари, Доминик? Победитель получит ящик пива. Сборная Германии не проигрывала в семи последних матчах на «Уэмбли». Продолжай в том же духе, Германия!» — написал Маас на своей странице в «Твиттере».
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 29 июня 2021
-
20:46
-
20:43
-
20:33
-
20:23
-
20:22
-
20:22
-
20:12
-
19:55
-
19:54
-
19:39
-
19:26
-
19:15
-
19:00
-
18:54
-
18:49
-
18:42
-
18:28
-
18:24
-
18:09
-
18:00
-
17:59
-
17:53
-
17:47
-
17:35
-
17:35
-
17:18
-
17:16
-
17:02
-
16:50
-
16:37
-
16:19
-
16:10
-
16:01
-
15:59
-
15:56