Главы МИД ФРГ и Британии поспорили на исход матча 1/8 финала Евро. Победитель получит пиво

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал о споре с главой МИД Великобритании Домиником Раабом на исход матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Англия — Германия.



Встреча Англии и Германии в эти минуты проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Мы с британским коллегой согласны почти во всём в международных делах, но не в том, кто одержит победу в матче Англия — Германия. Что насчёт небольшого пари, Доминик? Победитель получит ящик пива. Сборная Германии не проигрывала в семи последних матчах на «Уэмбли». Продолжай в том же духе, Германия!» — написал Маас на своей странице в «Твиттере».

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.