«Это было весьма отрезвляюще». Баллак — о вылете сборной Германии с Евро-2020

Бывший футболист сборной Германии Михаэль Баллак прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии (0:2).

«Это было весьма отрезвляюще, должен отметить. Сборная Германии по такой игре выглядела бессильной. В первом тайме было видно, что немецкой команде не хватает идей, решений. Поздравляю сборную Англии с заслуженной победой», — приводит слова Баллака пресс-служба УЕФА.

Сборная Англии вышла в 1/4 финала Евро-2020, а немецкая национальная команда покинула турнир. В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Англии сыграет с победителем пары Швеция — Украина.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.