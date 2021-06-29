Жиго уклонился от ответа на вопрос о возможности вызова в сборную России

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго после поражения в товарищеском матче с «Нефтчи» (1:2) не стал отвечать на вопрос о возможной натурализации.
«Смотрел несколько матчей сборной России на Евро. Думаю, что игра с Бельгией была очень сложной. После этого Россия хорошо сыграла с Финляндией. С Данией тоже было сложно, они очень хороши.
Болельщики говорят, что Жиго должен быть в сборной? Это вопрос не для меня, ха-ха», — цитирует Жиго Sport24.
Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, недавно вышедшая из совета директоров клуба, ранее предложила натурализовать Самуэля Жиго. Французский защитник выступает в России с 2018 года. Жиго ещё не вызывался в сборную Франции, поэтому в случае натурализации сможет сыграть за сборную России.
- 29 июня 2021
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