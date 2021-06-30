Форсберг обновил один из рекордов сборной Швеции, установленный в 1994 году

Вчера, во вторник, 29 июня, в матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины переиграла сборную Швеции. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 2:1 (д.в.).

Как сообщает Opta Joe в «Твиттере», 29-летний крайний полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг, выступающий за немецкий «РБ Лейпциг», стал первым футболистом национальной команды с 1994 года, которому удалось отметиться забитыми мячами в трёх кряду играх чемпионата мира или Европы. Последним игроком, которому покорялось это достижение был Кеннет Андерссон, он также является единственным шведским футболистом, забившим больше Форсберга в рамках одного розыгрыша крупного европейского турнира. У Форсберга — четыре забитых мяча на турнире, а у Андерссона на ЧМ-1994 их было пять.

Напомним, что сборная Украины, которая одолела национальную команду Швеции в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:1), в четвертьфинале турнира встретится с Англией, обыгравшей Германию (2:0).