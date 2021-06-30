«Как нож в сердце». Деян Кулушевски — о победном голе Украины на 120-й минуте

21-летний нападающий сборной Швеции и туринского «Ювентуса» Деян Кулушевски прокомментировал поражение от сборной Украины (1:2 д.в.) на стадии 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.
«Мы создали достаточно моментов, чтобы победить в основное время. Но потом я уже полагал, что нас ждёт серия пенальти. А затем соперник забил на 120-й минуте. Это как нож в сердце.
Не так мы хотели закончить чемпионат. Когда вчера смотрел матч Франции, сказал: «Футбол жесток». Сегодня был наш черёд в этом убедиться. Футбол многое нам даёт, но ещё больше забирает», — цитирует Кулушевски официальный сайт УЕФА.
Напомним, сборная Украины, которая одолела национальную команду Швеции в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:1), в четвертьфинале турнира встретится с Англией, обыгравшей Германию (2:0).
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