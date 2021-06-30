Луческу назвал команду-фаворита Евро-2020

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу, ныне возглавляющий киевское «Динамо», рассказал, кто, по его мнению, станет чемпионом Европы.

«Кто выиграет Евро-2020? Италия. Я говорю об этом искренне и не только потому, что привязан к Италии. Манчини показал, что у него есть чёткие идеи, и он заслуживает аплодисментов», — цитирует Луческу Tuttosport.

По итогам матчей 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 определились все участники четвертьфинала турнира. Всего в следующую стадию Евро-2020 вышли восемь команд.

2 июля, 19:00 мск: Швейцария — Испания («Газпром Арена», Санкт-Петербург);

2 июля, 22:00 мск: Бельгия — Италия («Альянц-Арена», Мюнхен);

3 июля, 19:00 мск: Чехия — Дания («Олимпийский», Баку);

3 июля, 22:00 мск: Украина — Англия («Олимпико», Рим).

Напомним, чемпионат Европы — 2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.